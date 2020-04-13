РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Депутат Мособлдумы Павел Максимович обсудил с активистами Подольска благоустройство Ивановского лесопарка.

Максимович провел встречу с жителями округа в сквере 200-летия Подольска. Главным вопросом на повестке дня стало благоустройство.

«Совместно с представителем администрации Подольска мы осмотрели территорию и обсудили с гражданами благоустройство лесопарковой зоны, которая расположена за сквером. С активистами было проведено обсуждение по следующим вопросам: подлежащие рубке деревья, установка информационного стенда, посадка новых деревьев в Ивановском лесопарке, минимизация использования тяжелой техники при проведении работ», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на встрече присутствовали активисты микрорайона Ивановский.