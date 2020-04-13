РИАМО - 13 апр. Для борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве и других регионах России необходимо задействовать всех сотрудников медицинских учреждений, а также кадры профильных вузов и училищ, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.

«В Москве и в целом в ряде других регионов сотрудники скорой помощи, поликлиник, больниц в последние недели работают в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки. Я прошу доложить, как идет формирование дополнительных медицинских бригад. Здесь, как мы и договаривались, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ», - сказал Путин в рамках совещания на тему санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Президент подчеркнул, что эти специалисты, как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы.

На сегодняшний день в России зафиксировали 18328 случаев заражения новым типом коронавируса.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.