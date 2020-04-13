РИАМО - 13 апр. Ситуация с распространением короновируса в Московском регионе развивается быстрее, чем в остальных субъектах РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня в РФ зарегистрировано 18,3 тысячи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки увеличилось на 2558 человек. Основное увеличение — 72,3%, также как и основная заболеваемость, приходится на Москву и Московскую область», — сказала Голикова в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Она отметила, что в России уже скончались 148 человек. Показатель заболеваемости, который измеряется на 100 тысяч жителей, составляет в целом по стране 12,5 человек, при этом Москва и Московская область являются лидерами по уровню распространения заболевания.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста количества заболевших день ото дня, которая держится на уровне 16-18%. По Москве это 13,3%, по Московской области, к сожалению, — 36,4%», — отметила Голикова.

По ее словам, если исключить Москву и Подмосковье, то по России общий уровень прироста составляет 16,6%.

Ранее Голикова сообщила, что эта неделя и начало следующей в Москве отметятся ростом числа заболевших.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.