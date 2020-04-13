Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? 10 вопросов | Пройден 17 раз Многие офисные клерки перешли на удаленку. Пройди тест РИАМО и узнай, полезна ли для тебя изоляция или ты рискуешь превратиться в домашнего тюленя. Начать тест

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (1/10) Плюс удаленки – не нужно тратить время на дорогу в офис. Во сколько ты теперь просыпаешься? Фото Максим Богодвид © РИА Новости Люблю хорошенько поспать, так что до обеда разбудить меня точно не получится Встаю по режиму, как обычно. Самоизоляция – не повод менять привычки Просыпаюсь с первыми лучами солнца, чтобы провести утренние часы продуктивно

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (2/10) Прозвенел будильник, пора начинать новый день, что сделаешь первым? Фото © Буду залипать в телефоне пару часов – все равно торопиться некуда Приготовлю завтрак и посмотрю видео любимого блогера, пока пью кофе Опробую парочку новых асан, сделаю маску для лица и заварю травяной чай

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (3/10) Пока офисные костюмы пылятся в шкафу, в каком наряде ты теперь проводишь рабочие будни? Фото Александр Кряжев © РИА Новости У меня в фаворитах спортивные лосины с топом и домашний костюм в пастельных тонах – вдруг захочется потренироваться или устроить фотосет Нужно настроиться на рабочий лад, так что надену любимый офисный свитер или даже рубашку Пижамные штаны и оверсайз худи – наше все! Можно еще в плед завернуться

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (4/10) Как обстоят дела с твоей продуктивностью, справляешься с новым режимом работы? Фото © Времени на работу стало больше, теперь блещу идеями на онлайн-планерках Из дома тяжело работается – котик спит под боком и мне тоже хочется Выполняю план, а большего мне и не нужно

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (5/10) Подошло время обеденного перерыва, что предпочтешь съесть? Фото Thomas Lübke © flickr.com Что найду на кухне, то и съем – не зря же закупился дошираком и печеньками Приготовлю веганскую шаурму по рецепту из кулинарного марафона, в котором я участвую Лучше котлеток с пюрешкой ничего не придумали, не хватает только любимого морса из столовой

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (6/10) Дома бывает сложно сосредоточиться вне привычного офисного интерьера. Как сейчас выглядит твое рабочее место? Фото © Работаю за столом на кухне, представляю, что это коворкинг в кофейне Где проснулся, там и офис – наконец-то можно не вылезать из кровати Стол возле окна, цветы для настроения и красивый ежедневник, чтобы ничего не забыть

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (7/10) У тебя появилась свободная минутка, чем займешься? Фото Николай Корешков © РИАМО Выйду подышать на балкон или пообщаюсь с коллегами в чате Постою немного в планке и послушаю аудиокнигу Посмотрю, что там нового в соцсетях, или вздремну

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (8/10) Вечером звонят друзья и предлагают поболтать в онлайн-конференции, согласишься? Фото © Ну уж нет, у меня же социальная изоляция, я лучше им подборку новых мемов отправлю Я бы с радостью, но на вечер уже есть планы – буду конспектировать прямой эфир любимого психолога Отличная идея! Поиграем в мафию и выпьем винишка, как в старые добрые времена

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (9/10) А как в целом твое самочувствие – радуешься, что можно провести время дома? Фото © Unsplash.com Конечно! Ждал такого шанса всю жизнь – наконец-то можно легально не выходить из комнаты Немного скучаю по разговорам с коллегами и кофебрейкам, но в целом привык Не хватает походов в зал на групповые занятия, зато сэкономленное на дорогу время могу потратить на новые хобби

Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (10/10) Рабочая неделя подошла к концу, впереди домашние выходные, чем займешься? Фото © Сначала урок испанского по скайпу, потом лекция по истории кино, а вечером испеку брауни У меня запланирован марафон «Друзей», катка в «Варкрафт» и доставка пиццы Уборку никто не отменял, а после можно позвонить маме и посмотреть фильм

Король дивана Хэй, да ты, кажется, постиг дзен – изоляция была послана тебе судьбой! Отдыхать тоже нужно уметь, и, кажется, ты готов приблизиться к совершенству в этом вопросе. Фото © Поделиться результатом

Прирожденный удаленщик В твоей жизни с приходом карантина ничего не поменялось – ты сумел сохранить привычный темп. Похоже, ничто не способно тебя сломить! Фото © Поделиться результатом

Капитан Эффективность Ого! Вот, оказывается, как ты можешь! Балет, французский, живопись и мегапроизводительность на удаленной работе. Изоляция вполне может сделать из тебя гения. Фото © Поделиться результатом

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