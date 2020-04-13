Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик?
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Многие офисные клерки перешли на удаленку. Пройди тест РИАМО и узнай, полезна ли для тебя изоляция или ты рискуешь превратиться в домашнего тюленя.
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (1/10)
Плюс удаленки – не нужно тратить время на дорогу в офис. Во сколько ты теперь просыпаешься?
Фото Максим Богодвид © РИА Новости
Люблю хорошенько поспать, так что до обеда разбудить меня точно не получится
Встаю по режиму, как обычно. Самоизоляция – не повод менять привычки
Просыпаюсь с первыми лучами солнца, чтобы провести утренние часы продуктивно
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (2/10)
Прозвенел будильник, пора начинать новый день, что сделаешь первым?
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (3/10)
Пока офисные костюмы пылятся в шкафу, в каком наряде ты теперь проводишь рабочие будни?
Фото Александр Кряжев © РИА Новости
У меня в фаворитах спортивные лосины с топом и домашний костюм в пастельных тонах – вдруг захочется потренироваться или устроить фотосет
Нужно настроиться на рабочий лад, так что надену любимый офисный свитер или даже рубашку
Пижамные штаны и оверсайз худи – наше все! Можно еще в плед завернуться
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (4/10)
Как обстоят дела с твоей продуктивностью, справляешься с новым режимом работы?
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (5/10)
Подошло время обеденного перерыва, что предпочтешь съесть?
Фото Thomas Lübke © flickr.com
Что найду на кухне, то и съем – не зря же закупился дошираком и печеньками
Приготовлю веганскую шаурму по рецепту из кулинарного марафона, в котором я участвую
Лучше котлеток с пюрешкой ничего не придумали, не хватает только любимого морса из столовой
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (6/10)
Дома бывает сложно сосредоточиться вне привычного офисного интерьера. Как сейчас выглядит твое рабочее место?
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (7/10)
У тебя появилась свободная минутка, чем займешься?
Фото Николай Корешков © РИАМО
Выйду подышать на балкон или пообщаюсь с коллегами в чате
Постою немного в планке и послушаю аудиокнигу
Посмотрю, что там нового в соцсетях, или вздремну
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (8/10)
Вечером звонят друзья и предлагают поболтать в онлайн-конференции, согласишься?
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (9/10)
А как в целом твое самочувствие – радуешься, что можно провести время дома?
Фото © Unsplash.com
Конечно! Ждал такого шанса всю жизнь – наконец-то можно легально не выходить из комнаты
Немного скучаю по разговорам с коллегами и кофебрейкам, но в целом привык
Не хватает походов в зал на групповые занятия, зато сэкономленное на дорогу время могу потратить на новые хобби
Повелитель дивана или мастер продуктивности: какой ты удаленщик? (10/10)
Рабочая неделя подошла к концу, впереди домашние выходные, чем займешься?
Король дивана
Хэй, да ты, кажется, постиг дзен – изоляция была послана тебе судьбой! Отдыхать тоже нужно уметь, и, кажется, ты готов приблизиться к совершенству в этом вопросе.
Прирожденный удаленщик
В твоей жизни с приходом карантина ничего не поменялось – ты сумел сохранить привычный темп. Похоже, ничто не способно тебя сломить!
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