РИАМО - 13 апр. Рост числа заболевших коронавирусом прогнозируется в Московском регионе на этой и в начале следующей недели, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

«Мы четко следим за тем, как развивается ситуация в мире, <...> и могли корректировать свои меры. <...> В РФ нарастание, в первую очередь в Москве, началось 16 марта, уже прошло два инкубационных периода. Судя из того, как это развивается в других странах, с этого момента страны начинают фиксировать либо рост заболевания, либо переход его на соответсвующее плато. Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей недели для Москвы и области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания, и нам бы хотелось, чтобы оно превратилось в плато», - сказала Голикова.

Она отметила, что 72,3% заболеваемости приходится на Москву и Московскую область.

«Нужно принять жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось. Первый путь - это самоизоляция», - заключила Голикова.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 1 355 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число случаев коронавируса достигло 11 513. В Московской области за сутки зафиксировали 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, а общее число случаев заражения достигло 1 855.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.