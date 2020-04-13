РИАМО - 13 апр. В борьбе с распространением коронавируса в стране необходимо учитывать сложные и экстраординарные сценарии для своевременной корректировки стратегии лечения, сообщил президент России Владимир Путин.
«Необходимо учитывать все сценарии ситуации. Даже самые сложные и экстраординарные. Необходимо гибко и оперативно корректировать стратегию наших действий», — сказал Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
По его словам, оказание медицинской помощи гражданам должно быть в приоритете. Кроме того, глава государства подчеркнул, что система здравоохранения сегодня должна работать как единый механизм.
При этом, по словам президента, должно быть налажено четкое взаимодействие со всеми структурами и органами власти.
На сегодняшний день в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
13 АПРЕЛЯ
- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.
- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.
- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.
- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.
- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.
- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.
- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.
- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.
- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии