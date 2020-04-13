РИАМО - 13 апр. На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для введения мер поддержки, которые озвучил президент России Владимир Путин, были подготовлены соответствующие нормативные акты, сообщается на сайте правительства России.

«Правительство продолжает принимать меры по борьбе с распространением инфекции. И конечно, такие меры, которые поддержат людей, бизнес, целые отрасли, оказавшиеся под ударом», - сказал Мишустин.

Он добавил, что правительство оперативно разработало нормативные акты по ряду инициатив, чтобы меры поддержки заработали быстрее.

Было подписано распоряжение, согласно которому регионам передается коечный фонд федеральных клиник. Этот акт определил медицинские организации, которые будут помогать пациентам с коронавирусом, а также выделение медикам 50 миллиардов рублей в качестве дополнительных средств.

Также был представлен перечень мер по поддержанию экономики. Так, малый и средний бизнес могут получить отсрочку по уплате страховых взносов.

Кроме того, наиболее пострадавшим от пандемии предприятиям перенесут сроки уплаты налогов и сборов за ближайшие шесть месяцев.

Первые сообщения о Covid-19 появились в Китае. Вспышка произошла в городе Ухань. Инфекция стала быстро распространяться по миру, в марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На данный момент по миру зарегистрировано более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зафиксировали за весь период 18 328 случаев заражения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.