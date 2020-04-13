РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Андреем Холодом развез продуктовые наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева одиноким пенсионерам округа, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«Помощь в развозе продуктовых наборов для социально незащищенных горожан – важная работа в период пандемии. В Балашихе сформирована команда из 200 волонтеров: это члены городской Общественной палаты, актив «Молодой Гвардии Единой России», партийцы, депутаты, соцработники», – сказал Ефимов.

Он отметил, что городские депутаты закреплены за своими избирательными округами – всего семь территорий. Выезды проходят каждый день. 14 апреля порядка 20 наборов доставят жителям микрорайонов Железнодорожный и Керамик.

Пенсионерка Анна Дубровина с Северного проезда поблагодарила депутатов за помощь и пообещала не нарушать режим и держаться до победного.

«Рядом с моим домом есть небольшой лесок, в котором до карантина я часто гуляла. Понимаю, что сейчас нельзя пока выходить – мне уже за 70, я в группе риска. Нашла выход – открываю окна на лес и гуляю по квартире», – подчеркнула Дубровина.

Депутата Холод отметил, что одиноко проживающие пенсионеры, кому сложно выйти из дома, могут позвонить в управление соцзащиты по телефону горячей линии: +7(495)521-31-08 или обратиться за помощью через своего депутата или куратора территории – телефоны указаны на информационных досках каждого подъезда.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.