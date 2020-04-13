РИАМО - 13 апр. В России могут создать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты, оборудования и лекарственных препаратов для медицинских организаций, которые лечат больных с коронавирусом, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.

«Я знаю, что не всегда этого достаточно (средств индивидуальной защиты – ред.). Здесь, конечно, нудны дополнительные меры доя того, чтобы все эти дефициты устранять, в том числе предлагаю подумать над централизацией закупки и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов при лечении коронавирусной инфекции», - сказал Путин.

Он отметил, что данный резерв позволит оперативно помогать регионам России и медицинским организациям.

В России за сутки выявили 2 558 новых случаев коронавируса, а за весь период – 18 328 случаев заражения. До конца апреля продолжается период нерабочих дней, в регионах введены режимы самоизоляции.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.