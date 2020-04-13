РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Депутаты совета депутатов Подольска доставили дезинфицирующие средства в больницы микрорайона Климовск, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Депутаты фракции КПРФ в совете депутатов городского округа Подольск Артур Корольков и заместитель председателя совета Татьяна Никитас оказали помощь учреждениям здравоохранения микрорайона Климовск в обеспечении и доставке дезинфицирующих средств», - говорится в сообщении.

Также в Подмосковье организована адресная социальная поддержка тем, кто в ней особенно нуждается из-за эпидемии коронавируса — это, прежде всего, люди старшего возраста и многодетные семьи. Им доставляют на дом продуктовые наборы, лекарства, товары первой необходимости, помогают решить бытовые проблемы, выгуливают животных. Оставить заявку можно по телефону: 8(800)550-50-30.