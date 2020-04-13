РИАМО - 13 апр. Специалисты Сбербанка выявили несколько новых схем мошенничества, связанных с пандемией коронавируса, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса» — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — сказал Кузнецов в интервью РИА Новости.

При этом мошенники адаптируются к условиям самоизоляции и тому, что большинство россиян теперь работает из дома удаленно.

По словам Кузнецова, с начала пандемии зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, которые содержат название сервиса популярного сервиса видеосвязи Zoom, а 25% из них зарегистрированы только за последние семь дней. Через них аферисты могут могут собирать данные.

Кроме того, гражданам стали поступать сообщения о том, что они якобы контактировали с зараженным коронавирусом, а сейчас к ним могут направить специалистов для проведения анализа, который стоит 5 тысяч рублей. Также мошенники продают БАДы под видом лекарств от Covid-19.

За минувшие сутки в РФ выявили 2 558 новых случаев заражения. За весь период по стране зафиксировано 18 328 случаев коронавируса.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.