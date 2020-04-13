РИАМО - 13 апр. В столице согласовали реконструкцию моста через реку Яузу, проект предусматривает укрепление береговой линии, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Проект одобрила Москомархитектура. После реконструкции у моста появится по три полосы движения в каждую сторону. Проектировщиком является ГК «Моспроект-3».

«Северо-Восточная хорда несет не только поперечную связь соседних районов, но и обновляет уже существующие инженерные сооружения. Сквозные магистрали способны дать самый серьезный эффект в разгрузке центра города от автомобилей», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Реконструкция моста через Яузу будет частью шестого участка строительства Северо-восточной хорды. В его рамках запланировано строительство трех эстакад, основного хода, двух съездов, трех мостов через Лихоборку. Также построят пешеходный переход в районе дома 16, строения 33 в Сигнальном проезде. Всего на участке запланировано строительство 17,9 километра дорог.