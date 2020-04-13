РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. Акция «Музыка Балконов» в городском округе Мытищи состоится 18 апреля, ранее ее планировали провести 19 апреля, сообщила руководитель Молодежного продюсерского центра Московской области Анна Маринчева.

18 апреля в 16:00 в городском округе Мытищи пройдет акция «Музыка Балконов» в поддержку врачей и медсестер, которые борются с вирусом и подвергают себя опасности каждый день.

«Мероприятие состоится 18 апреля с 16:00 до 17:00. Это время не нарушает новые правила тишины. Я уверена, что всего лишь 1 час за 2 недели затворничества не создадут проблем, если не относится к этому как к проблеме. Относится надо как к возможности!» - написала Маринчева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что к участию приглашаются музыкальные коллективы, музыкальные исполнители и вокалисты, которые на время самоизоляции находятся у себя дома в Мытищах.

«Если у тебя есть гитара, барабаны, любые инструменты или ты умеешь петь и хочешь выступать, то напиши в Молодежный продюсерский центр Московской области. Заполни форму.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(915)144-64-08», - отметила Маринчева.