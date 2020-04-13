РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 апр. В соответствии с распоряжением митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с 13 до 19 апреля введено ограничение посещения храмов городского округа Щелково, сообщается на официальной сайте щелковского благочиния.

«В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Московской области, принято решение о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 апреля по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемситуации», - сказал Ювеналий.

Будут отменены все массовые мероприятия, а также приостановлено посещение храмов и церквей Московской епархии.

Богослужения будут осуществляться духовенством при участии волонтеров, присутствие которых необходимо. Введено соблюдение строгого дезинфекционного противоэпидемического режима.

Информация о принятых мерах будет размещена на стендах и оградах храмов.