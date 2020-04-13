РИАМО - 13 апр. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов направил обращение в оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам, в котором попросил приравнять самозанятых граждан, потерявших доход, к безработным, и выплачивать им ежемесячное пособие.

По его словам, к нему поступили многочисленные обращения от избирателей, работавших в качестве самозанятых, которые потеряли доход в связи с введением ограничительных мер из-за коронавируса.

«Они больше не могут выполнять работы и оказывать услуги, которые приносили им доход и средства для обеспечения своих семей. При этом каких-то отдельных социальных выплат для этой категории граждан на данный момент не предусмотрено — на пособие по утрате работы в связи с коронавирусом они претендовать не могут», — написал Щитов в своем Instagram.

По мнению депутата, необходимо дать самозанятым горожанам право на ежемесячное пособие.

«Я считаю, что необходимо приравнять самозанятых москвичей, потерявших доход в связи с введением режима повышенной готовности в городе Москве, к потерявшим работу гражданам с возможностью получать ежемесячное пособие в связи с потерей дохода в размере 19,5 тысячи рублей», — заключил Щитов.

Письмо депутата адресовано заместителю мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председателю оперштаба по экономическим вопросам Владимиру Ефимову.⠀

В данный момент право на получение пособия в 19,5 тысячи рублей имеют москвичи, которые отработали в текущем году не менее 60 дней и были признаны безработными к 31 марта.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

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