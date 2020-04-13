РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В ближайшие несколько месяцев Подольский роддом не планируют закрывать на санитарно-гигиеническую обработку, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Часто жители интересуются о том, когда родильный дом Подольска закроют на мойку. Дорогие наши женщины, не переживайте, в ближайшие месяцы закрытия на плановую санитарно-гигиеническую обработку не планируется», - говорится в сообщении.

Двери роддома открыты для рожениц.