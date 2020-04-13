РИАМО - 13 апр. Столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые обманывали пенсионеров и продавали им поддельные лекарства, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники купили базу с персональными данными москвичей, после чего один из них звонил пенсионерам и представлялся сотрудником поликлиники. Мужчина убеждал граждан, что у них выявили серьезные заболевания и им необходимо купить дорогостоящее лекарство.

«Доверчивые граждане соглашались на покупку, после чего к ним приезжал сообщник подозреваемого. Он передавал потерпевшим раствор глюкозы, забирал деньги и уходил», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали двоих подозреваемых — ими оказались жители Московского региона, ранее судимые за аналогичные преступления.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков по месту проживания злоумышленников обнаружены базы с персональными данными граждан в электронном и печатном формате, бланки платежных документов и компьютерная техника.