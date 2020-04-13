РИАМО - 13 апр. Подмосковные полицейские задержали в городском округе Шатура злоумышленника по подозрению в серии краж, мошенничеств, а также грабеже, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Задержанным оказался 50-летний местный житель, подозреваемый в серии преступлений против собственности.

«По имеющейся информации, злоумышленник, находясь в подъезде одного из многоэтажных домов на улице Академическая, похитил велосипед, не оборудованный противоугонным устройством. Установлены три аналогичные кражи, которые мужчина совершил в течение месяца на территории городского округа», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что тот же мужчина, находясь у магазина в темное время суток, попросил женщину разменять билет «Банка приколов 5000 дублей», а после получения пяти купюр скрылся.

«Кроме этого, правонарушитель под предлогом осуществления звонка спрашивал у прохожих на улице мобильный телефон и <…> скрывался. Имеются основания полагать, что подобным образом он похитил три телефона. Также мужчина подозревается в совершении кражи автомобиля и грабежа из продуктового магазина», – отметила Петрова.

В результате осмотра квартиры нарушителя сотрудники уголовного розыска изъяли четыре ранее похищенных велосипеда, общая сумма ущерба от десяти преступления составила около 100 тысяч рублей.

Следственные органы в отношении подозреваемого возбудили уголовные дела. Для нарушителя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.