РИАМО - 13 апр. Центр организации дорожного движения столицы призвал автомобилистов оставаться дома из-за сильного ветра, в случае нахождения на улице, необходимо быть осторожными.

Порывы ветра усилятся в столице до конца понедельника.

«Оставайтесь, пожалуйста, дома. Если окажетесь на улице, не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Берегите себя», - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В понедельник в столичном регионе преимущественно без осадков Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

Со вторника в Московском регионе погода начнет портиться. Ночью 14 апреля ожидается небольшой дождь, в столице прогнозируется плюс 7-9 градусов, а в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла. Днем также пройдет дождь, а температура воздуха составит плюс 9-11 градусов в столице и плюс 6-11 градусов в Московской области.