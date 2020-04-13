РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Ветхий дом №22 на улице Жилгородок в микрорайоне Ольгино Балашихи снесли и полностью расселили жильцов, более 10 семей получили новое жилье, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Расселение жилого дома (№22 на улице Жилгородок - ред.) производила фирма «Инвестройком». В 2017 году было получено разрешение о снятии с регистрации последнего, ранее проживавшего по данному адресу, гражданина. 15 января удовлетворен иск о прекращении права собственности на жилые помещения, принадлежавшие гражданам», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков.

Он добавил, что в течение дня рабочие занимались разбором материала и приводили прилегающую территорию в порядок. Более 10 семей получили новое жилье в близлежащих микрорайонах.

Двухэтажный дом №22 на улице Жилгородок микрорайоне Ольгино был построен в 1948 году немецкими военнопленными.