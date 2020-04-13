РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. Росгвардейцы провели профилактические беседы о важности самоизоляции более чем с 20 жителями Мытищ, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах сотрудники Росгвардии продолжают призывать граждан оставаться дома. Правоохранители призывают граждан воздержаться от выхода из дома без острой необходимости, а также минимизировать взаимодействие с другими людьми во избежание заражения коронавирусом.

«Сегодняшние профилактические мероприятия показали, что граждане стали более ответственно относиться к режиму самоизоляции. В основном выходят в магазин, аптеку, гуляют с животными или едут на работу. Для профилактической работы с гражданами увеличено количество патрулей Росгвардии», - сказал начальник Мытищинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области подполковник полиции Сергей Ражин.

Ежедневно в Подмосковье на охрану порядка заступают около 200 экипажей вневедомственной охраны. Стражи правопорядка просят граждан воздержаться от выхода из дома без необходимости и минимизировать круг социальных контактов, а также раздают памятки, в которых собрана полезная информация, в том числе контакты медицинских организаций, куда можно обратиться за квалифицированной помощью. Учитывая обстановку, сотрудники Росгвардии используют необходимые средства индивидуальной защиты.

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.