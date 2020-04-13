РИАМО – 13 апр. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что число безработных в России после кризиса может вырасти в три раза с 2,5 миллионов человек до восьми миллионов человек, сообщает «РБК».

По его словам, что ситуация исправится после перезагрузки экономики.

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск, рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — подчеркнул Кудрин.

Он подчеркнул, в настоящий момент полностью исчез спрос на ресторанные услуги, развлечения и спорт. Поэтому многие компании начали увольнять людей.

Кризис наблюдается и в других странах. Например, в Америке работу теряют до 700 тысяч человек в неделю.

Что касается России, то здесь треть работников уходят в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, их могут уволить, считает Кудрин.

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