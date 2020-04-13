РИАМО - 13 апр. Жители столицы могут несколько раз за день получить штраф за нарушение режима самоизоляции при отсутствии электронного пропуска, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Любой пост ГИБДД сможет остановить и проверить пропуск. Если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере пяти тысяч рублей, а человека попросят вернуться к месту проживания. Если человек не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту <…> он также будет подвергнут штрафу», — сказал Шапошников в эфире Первого канала.

Он добавил, что в случая конфликтов с представителями правоохранительных органов, автомобиль нарушителя будет отправлен на штрафстоянку, а водителя доставят в отдел полиции для разбирательства.

С 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска. Получить их можно с сегодняшнего дня на сайте mos.ru. За отсутствие пропуска будет грозить штраф, за подделку — уголовная ответственность.

Ранее Шапошников призвал граждан не заходить в систему выдачи цифровых пропусков без необходимости, так как это тормозит работу системы и мешает получить пропуск тем, кому он действительно нужен.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.