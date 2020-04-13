РИАМО - 13 апр. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя рост числа инфицированных коронавирусом в стране, заявила, что данные цифры «не очень приятные».

По ее словам, на сегодняшний день ни одна математическая модель расчета количества заражений коронавирусом в РФ пока не подтвердилась.

«С точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные», — отметила Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что число заражений в стране увеличивается на 17-18% в день.

«У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так», — сказала вице-премьер.

При этом Голикова добавила, что количество заболевших в целом не должно пугать, если не происходит экспоненциального роста.

В России на текущий момент зафиксировано 18328 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 2558 случаев.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.