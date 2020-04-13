РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. Более 200 человек посетили онлайн день открытых дверей Московского государственного открытого университета (МГОУ) городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

12 апреля в МГОУ состоялся день открытых дверей в формате онлайн. Запись цифровой встречи можно посмотреть по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта университета. Следующий день открытых дверей в МГОУ состоится 16 мая.

«Насыщенным, интересным и продуктивным стало это утро для участников мероприятия - более 200 человек подключились к онлайн-трансляции. Директор центра профессиональной ориентации и организации приема поступающих Надежда Блинова и ответственный секретарь приемной комиссии Ирина Щеглова, а также деканы факультетов и сотрудники университета подробно ответили на вопросы абитуриентов и их родителей, рассказали об особенностях обучения в университете, о правилах приема в 2020 году, об условиях поступления на бюджетную и платную основу, а также о целевом наборе», - говорится в сообщении.

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Университет предлагает своим абитуриентам классическое образование, современные цифровые технологии в обучении и достойную стипендию.

«С этого года открыты новые профили: юридический факультет - «Судебная адвокатура и нотариальная практика»; факультет русской филологии - «Журналистская деятельность и публицистика»; факультет истории, политологии и права - «Политика и национальная безопасность»; экономический факультет - «Финансы и кредит»; факультет технологии и предпринимательства «Технологическое образование (проектная деятельность) и образовательная робототехника», - отмечается в материале.