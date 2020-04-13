РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. Срок приема документов кандидатов в общественную палату городского округа Мытищи продлили до 15 июня, говорится в сообщении общественной палаты округа.

«Уважаемые кандидаты в общественную палату городского округа Мытищи! Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с постановлением губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» срок приема документов на кандидатов в члены нового состава общественной палаты округа продлен до 15 июня!» - говорится в сообщении.

Заявления принимаются дистанционно на адрес электронной почты: mmruso@yandex.ru. Условия подачи заявлений, перечень необходимых документов, а также постановление о продлении сроков размещены на сайте администрации городского округа Мытищи: https://www.mytyshi.ru/events/formation-of-new-structure-of-public-chamber-of-the-g-o-mytischi.php?clear_cache=Y.