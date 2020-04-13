РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов организовано в 42 школах Люберец с 6 апреля по первое мая, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на заседании штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

«До конца месяца работа люберецких школ приостановлена, и весь образовательный процесс переведен в онлайн-режим. Вопрос дистанционного обучения школьников очень важен. Мы прежде не имели подобного опыта. Здесь многое зависит и от самого школьника, и от мастерства преподавателя, и от технической составляющей процесса», - отметил Ружицкий.

Он рассказал, что на сегодняшний день все 42 школы (34 597 учеников) городского округа Люберцы успешно обеспечили реализацию образовательного процесса в дистанционной форме на базе ряда интернет-ресурсов - это онлайн-школа «Фоксфорд», школьный портал «Дз онлайн для школ Московской области», платформа «Учи.ру». Также растет число преподавателей, организующих уроки с помощью Zoom и Skype.

«Хочу подчеркнуть, что образовательный процесс в школах нашего округа продолжается, программы будут реализованы в полном объеме. Досрочное завершение учебного года не планируется», - заключил глава администрации.