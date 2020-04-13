РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Управляющие организации городского округа Люберцы в ежедневном режиме проводят санитарную обработку подъездов многоквартирных домов, в работах задействованы 320 человек, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Графики выполнения дезинфекции размещены во всех подъездах, на сайтах управляющих организаций, администрации округа.

«Обрабатываются первые этажи подъездов, полы, оконные и дверные ручки, почтовые ящики, панели домофонов, перила, вентиляционные решетки. Также дезинфицирующие мероприятия проводятся в лифтовых кабинах», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в среднем на обработку одного подъезда тратится 400-450 миллилитров дезинфицирующего средства.

«О выполненной работе управляющие организации ежедневно отчитываются в мобильном приложении, контролируемом Госжилинспекцией. На сегодня санобработка мест общего пользования проводится в полном объеме», - заключил Ружицкий.