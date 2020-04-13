РИАМО - 13 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу ограничений на проведение религиозных праздников из-за распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.

Песков ответил на вопрос о том, введут ли запрет на массовые собрания верующих. Он сказал, что традиционные конфессии уже ввели меры, которые помогут избежать нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

«В данном случае есть режим, который вводится в каждом отдельном регионе», - отметил Песков.

Он добавил, что патриарх Кирилл порекомендовал верующим молиться дома из-за пандемии коронавируса. Такое же решение было принято и в мусульманской Умме.

Первые сообщения о новом типе коронавируса появились в Китае в конце прошлого года. Вспышка заболевания произошла в городе Ухань. Инфекция стала быстро распространяться по миру, в марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

В России на данный момент выявили 18328 случаев заражения коронавирусом, умерли 148 человек, 1470 пациентов вылечились.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.