РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В ходе проверки в поселке Дубровицы Подольска не выявили замечаний по дезинфекции подъездов многоквартирных домов, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» продолжают осуществлять мониторинг многоквартирных домов на предмет проведения дезинфекции мест общего пользования.

«Работы по дезинфекции проведены удовлетворительно. Замечаний по обработке не выявлено», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».