РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Директор Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина Александр Бахтин доставил самоизолированным жителям округа восемь продовольственных наборов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Доставка продовольственных наборов осуществляется по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Их передают многодетным и малоимущим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также одинокопроживающим пенсионерам. В наборы входят продукты первой необходимости, среди которых бакалея, консервы, подсолнечное масло, сгущенное молоко и печенье.

«Мы передали восемь наборов. Люди встречают позитивно, они довольны, благодарят за предоставленные продукты. Многие засиделись дома, а выйти решаются только в крайних случаях. Поэтому пенсионеры не сразу отпускают, им всегда есть, что рассказать о своей жизни», - сказал Бахтин.

Он вручил наборы жителям улиц Советской, Мира, Парковой, а также проспекта Ленина и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, в мероприятии приняли участие волонтеры Балашихи и представители депутатов округа, которые передали продукты в микрорайонах Балашиха-2, Балашиха-3 и Первомайский.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.