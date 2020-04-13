РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 апр. Домодедовский парк «Елочки» проведет 14 апреля онлайн мастер-класс по изготовлению цветочной композиции, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«14 апреля в 11:00 (состоится - ред.) мастер-класс «Цветочная композиция в домашних условиях», - говорится в сообщении.

Для мастер-класса понадобится емкость для создания цветочной композиции: маленькое ведерко/коробочка/небольшая корзинка. Также нужен будет секатор, флористический нож, флористическая губка, прозрачная пленка, вода и цветы.

Трансляция пройдет в аккаунте парка в соцсети Instagram .