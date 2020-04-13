РИАМО - 13 апр. В понедельник в столице пассажиры совершили в общественном наземном транспорте на 40 тысяч поездок больше по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Утром 13 апреля в столичном метро граждане совершили на 20 тысяч поездок меньше по сравнению с прошлой неделей. При этом наблюдается снижение пользования каршерингом на 100%. По сравнению с данными прошлой недели, число поездок на общественном транспорте увеличилось на 40 тысяч», – отмечается в материале.

В подмосковных электричках граждане совершили на 10 тысяч поездок меньше по сравнению с прошлой неделей. Число поездок на такси увеличилось на 1 тысячу в сравнении с прошлой неделей. На дорогах столицы стало на 40 тысяч машин меньше.

В целом дороги в Москве в понедельник по данным на 10:00 по московскому времени были свободнее на 82%, чем четыре недели назад.

Ограничение бесплатного проезда ввели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Все жители Москвы и Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции. С 15 апреля в столице и регионе вводится обязательный пропускной режим для поездок на транспорте.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.