РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Жители микрорайона Красная Горка в Подольске пожаловались на вандала, который срывал предупреждающие ленты с детских площадок, сообщается в Instagram-аккаунте @krasgorka_podolsk_official.

«Неизвестный гражданин в микрорайоне Красная Горка ходил по детским площадкам и срывал ленты и объявления. Просим принять меры в отношении данного гражданина», - говорится в сообщении.

В случае, если жители округа узнают нарушителя, информацию просят сообщить в Директ-сообщения Instagram-аккаунта.