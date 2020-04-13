РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. В подмосковных Люберцах зарегистрировали новорожденную девочку с редким именем Каталея, говорится в сообщении пресс-службы Межрайонного управления ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники.

«На удаленном рабочем месте Межрайонного управления ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и КотельникиГлавного управления ЗАГС Московской области произведена государственная регистрация рождения Гайдаржи Каталеи Владиславовны. Желаем родителям и малышке здоровья, счастья, душевной теплоты и благополучия. Надеемся, что Каталея продолжит лучшие семейные традиции и станет для родителей радостью в их жизни! Мира, любви и согласия семье Гайдаржи», - говорится в сообщении.

Девочка Каталея стала первенцем в семье.

Имя Каталея имеет латинские корни и произошло от названия редкой колумбийской орхидеи Cattleya, произрастающей в тропическом лесу.