РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 апр. В целях предупреждения риска заражения коронавирусной инфекцией в Дзержинском приостановили посещение кладбищ, за исключением случаев захоронения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым органам местного самоуправления до окончания режима повышенной готовности рекомендовано временно приостановить посещение гражданами городских кладбищ и кладбищ, определенных по перечню, расположенных в сельских населенных пунктах, являющихся местами массового скопления граждан. До окончания режима повышенной готовности данные кладбища будут открыты только для захоронения, в том числе участия в похоронной процессии», — говорится в сообщении.

С текстом постановления губернатора Московской области и перечнем кладбищ, где временно приостановлено посещение гражданами, можно ознакомиться на официальном сайте правительства Московской области: https://mosreg.ru/download/document/1062484.