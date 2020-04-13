РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Храмы Балашихи и Реутова будут временно закрыты для прихожан с 13 по 19 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского Благочиния.

«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Московской области с 13 по 19 апреля предписанием главного государственного санитарного врача по Московской области по благословению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в храмы прекращен доступ прихожан, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования храма», - говорится в сообщении.

Богослужения во всех храмах и монастырях Московской епархии будут в указанный период совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.