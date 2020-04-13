РИАМО - 13 апр. Москвичей и жителей Подмосковья попросили без надобности не заходить в систему выдачи электронных пропусков, так как это тормозит работу самой системы, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Друзья, если вам не нужен пропуск, давайте не тестировать систему. Поверьте, очень много желающих проверить, работает или не работает. Давайте эти два дня дадим возможность (получить пропуска - ред.) тем, кому эти пропуска действительно нужны», — сказал Шапошников в эфире Первого канала.

Он добавил, что от москвичей поступил шквал звонков и СМС-сообщений с попытками получить электронный пропуск, что дало высокую нагрузку на сервера.

С 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска. Получить их можно с сегодняшнего дня на сайте mos.ru. За отсутствие пропуска будет грозить штраф, за подделку — уголовная ответственность.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.