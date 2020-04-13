РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Отделения «Почты России» в подмосковном Подольске продолжают работать и оказывать услуги в полном объеме, сообщается на сайте администрации округа.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с мерами, принятыми на территории Московской области в связи с распространением COVID-19 информируем, что «Почта России» является непрерывно действующей организацией. Отделения почтовой связи будут функционировать, и оказывать услуги населению в полном объеме», - говорится в сообщении.

Услуги по приему платежей коммунальных и прочих услуг в течение всего периода режима изоляции осуществляются в штатном режиме в отделениях почтовой связи, либо посредством мобильных платежных кассовых терминалов (МПКТ) непосредственно на дому.