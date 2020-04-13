РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Свыше 18,4 тысячи воспитанников детских садов в подмосковных Люберцах находятся на самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В понедельник в администрации прошло заседание штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Всего в Люберцах 18 438 воспитанников детских садов находятся дома в режиме самоизоляции. В рамках образовательной программы педагоги ежедневно ведут дистанционную работу с семьями воспитанников в социальных сетях: конкурсы рисунков, мастер-классы, ежедневно публикуются видеоролики», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

Он добавил, что в округе функционируют 15 дежурных групп в 13 детских садах, их посещают 64 воспитанника, родители которых работают на жизненно-важных объектах. В работе дежурных групп задействовано 110 сотрудников, в том числе администрация: заместители по безопасности, заместители по учебно-воспитательной работе, сотрудники пищеблока, медицинский персонал.