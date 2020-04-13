РИАМО - 13 апр. Граждане, подделавшие электронные пропуска для передвижения по Москве в период самоизоляции, будут попадать под уголовную статью о подделке документов, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«За подделку цифровых пропусков существует наказание, прописанное в уголовном кодексе — это подделка документов. Есть еще второй момент — предоставление недостоверных сведений. Это две разные вещи. За подделку документов более суровая статья УК», — сказал Шапошников в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

С 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска. Получить их можно с сегодняшнего дня на сайте mos.ru.

Ранее Шапошников сообщил, что водители столичных такси смогут потребовать у пассажиров предъявить специальный пропуск для передвижения по городу.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.