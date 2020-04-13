Ситуация с пандемией Covid-19 в первую очередь отразилась на сфере торговли и услуг, где падение наблюдается практически по всем показателям. Единственным спасением для многих предпринимателей стал перевод бизнеса в формат online-торговли, но он возможен не для всех. О том, как коронавирус отразится на сфере торговли и услуг, какова ситуация сейчас, и кто переживет самоизоляцию, РИАМО рассказали эксперты.

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Обороты упали

Данные о том, как первая неделя всеобщей самоизоляции, с 30 марта по 5 апреля, сказалась на всех сферах бизнеса в России, проанализировал Первый оператор фискальных данных (ОФД). Как выяснили специалисты компании, по сравнению со средним значением за февраль и март, резко снизились все показатели, а средняя выручка в день сократилась вдвое.

Сильнее всех пострадали кафе и рестораны, непродуктовая розница, а также сфера услуг: для них средний оборот в день снизился на 70%, 67% и 57% соответственно.

В наиболее выигрышном положении оказались аптеки, где средний оборот снизился всего на 12%.

Как отмечают эксперты Первого ОФД, на оборот в рублях влияют два показателя: количество чеков (трафик) и размер среднего чека. Снижение трафика в первую неделю самоизоляции наблюдалось по всем категориям. При этом в кафе, работающих на вынос, продуктовых магазинах и аптеках люди старались закупиться на большую, чем обычно, сумму. Но и это не смогло перекрыть резкое снижение количества чеков.

В целом, по сравнению со средними дневными значениями в феврале-марте, по всем категориям оборот снизился на 52%, чеки – на 42%, а средний чек – на 17%. Наиболее плачевная ситуация зафиксирована в сфере услуг.

Оборот по категории «Красота» упал почти до нуля – на 95%. Следом идут «Образование» (минус 84%) и «Туризм» (минус 75%). Наименьшие потери были у букмекерских контор» (минус 37%), развлечений (минус 43%) и рекламы (минус 52%).

Что касается компаний, занимающихся непродуктовой розницей и продолжающих работу, резкое снижение трафика и выручки (почти до нуля) наблюдалось в категориях «Мебель» (минус 89%), «Одежда и обувь» (минус 89%), «Канцтовары/Пресса» (минус 84%) и «Спорттовары» (минус 81%). В числе наименее пострадавших – «Продукты» (минус 18%), «Табак» (минус 25%) и «Алкоголь» (минус 30%).

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Взрывной рост онлайн-продаж

сайт мэра Москвы

Как объясняет глава подразделения консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин, сегодня наблюдается логичное сжатие спроса по всем товарным группам, кроме продуктов питания и медикаментов. При этом отдельно стоит отметить всплеск продаж алкоголя в самом начале самоизоляции.

«Все товары и услуги, которые продавались и предоставлялись в offline режиме, кроме продуктов питания и медицины, будут стремиться к беспрецедентному падению. В то же время мы можем наблюдать взрывной рост онлайн-продаж по всем товарным группам, включая онлайн-образование», – говорит эксперт.

По мнению Рябинина, теперь online перестал быть перспективным направлением – сейчас он является единственным условием выживания и дальнейшего развития бизнеса.

«Большее количество бизнеса, не имеющего финансовую подушку, не переживет этот кризис.

роизойдет большое количество смены собственников из-за невозможности выплаты накопленных долгов. Потребительский спрос сожмется достаточно серьезно, значительно вырастет безработица и инфляция из-за девальвации валюты», – добавил собеседник РИАМО.

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В ожидании лета

Эксперты сходятся в одном: сегодня спад в торговле идет по двум причинам: с одной стороны, из-за Covid-19 действуют ограничения, а с другой стороны, у людей есть общее беспокойство, и не всякий станет покупать излишества.

«Должна быть некая финансовая подушка на продукты и другие «оперативные» вещи, которые необходимы в нашей жизни. Ведь никто не знает, сколько продлится ситуация с коронавирусом, а потому все стараются экономить», - отмечает вице-президент Союза деловых людей (СДЛ) Илья Тимошин.

Сегодня большинство компаний, которые раньше боялись перейти в интернет-торговлю и работали только офлайн, сейчас вольно или невольно стали думать о переходе. Ведь продавать онлайн не запрещено. И если руководство компании быстро принимает решение, значит, у нее все будет хорошо. Тем более, на торговлю онлайн может перейти практически любая фирма, вопрос – в ресурсах и понимании ситуации у собственника бизнеса.

«Другое дело – сфера услуг. Тут переход в онлайн-формат вряд ли возможен, такие компании находятся в замерзшем состоянии. Скорее всего, у такого бизнеса будут очень сильные потери, от которого он будет очень долго отходить. А судя по тому, что сейчас происходит, стабилизироваться ситуация начнет, в лучшем случае, во второй половине лета, в худшем – в конце», – констатирует Тимошин.

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Сильные «съедят» слабых

По оценкам многих специалистов, коронавирус на сферу торговли и услуг уже повлиял фатально. Сейчас работает лишь продуктовый сегмент ретейла и салоны связи. Дальнейшее развитие событий зависит от того, как долго продлятся каникулы, что, в свою очередь, напрямую связано с динамикой заболеваемости Covid-19, а она пока растет.

«Существует надежда, что к середине мая мы из каникул выйдем. Но большая часть непродуктового ретейла – малые и средние предприятия (МСП) – даже при таком раскладе пострадают очень сильно. Конечно, проблемы будут и у гигантов ретейла, но это их не погубит», – считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По его прогнозам, банкротство ждет около 30% российских МСП, в зависимости от того, как долго продлятся ограничения из-за коронавируса. Дело в том, что МСП не имеют таких серьезных ресурсов, как крупный ретейл. Кроме того, у малого бизнеса, как правило, короткий производственный цикл, а работает он на все деньги, объясняет эксперт.

Если проблемы у МСП затянутся дольше, чем до середины мая, то значительная часть компаний может обанкротиться, прогнозирует Коренев, несмотря на отсрочки по налогам и реструктурирование платежей, ведь платить их все равно придется.

Конечно, в целом ретейл, как и сфера услуг, не умрет. Ведь людям, как и прежде, нужно будет покупать продукты и другие товары, ходить в парикмахерские и дома быта, добавляет эксперт.

Одновременно аналитик «Финам» прогнозирует, что из-за кризиса появится тенденция к поглощению мелкого бизнеса более крупным.

«Начнется серия слияний и поглощений, у компаний будут меняться владельцы. Более сильные игроки, которые выдержали самоизоляцию, станут поглощать более слабых – это неизбежно. Сильные поедают слабых в любой кризис, вероятно, начнется серьезный передел», - резюмировал собеседник РИАМО.

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