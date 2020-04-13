РИАМО - 13 апр. В Подмосковье в рамках проекта «Мемориал» продолжается проверка памятников и воинских захоронений к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на данный момент специалисты проверили уже свыше 2,3 тысячи мемориалов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«С начала операции инспекторы Госадмтехнадзора уже проверили 2 335 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья. В результате надзорных действий выявлено 327 различных нарушений в содержании вышеуказанных объектов», – сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья – главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Он отметил, что ответственные организации приводят в порядок фасады мемориалов, очищают их, убирают прилегающую территорию. В надлежащее состояние привели уже 122 объекта.

Операция «Мемориал» стартовала в Московской области 25 февраля 2020 года. Специалисты проверяют состояние и содержание мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья.