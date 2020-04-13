РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Директора школ подмосковного Подольска стали проводить «Час директора» и отвечать на вопросы родителей в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы округа.

Школьники Подольска с 6 апреля перешли на дистанционное обучение. Первая неделя была сложной: новый формат осваивали и школьники, и педагоги, и, конечно, родители.

«Для дистанционного обучения внедряются различные практики: онлайн-уроки и консультации с помощью сервисов Zoom, Skype, MS Teams, Webinar, асинхронное общение учителя и обучающихся с использованием образовательных платформ. Для эффективного взаимодействия с родителями и детьми руководители школ начали проводить «Час директора», на котором в режиме-онлайн можно задать актуальные вопросы, в том числе и по дистанционному обучению», — говорится в сообщении.