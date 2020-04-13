РИАМО - 13 апр. Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мною получено предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 апреля по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации», - сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Информация о введенных ограничениях будет размещена на стендах и оградах храмов. Богослужения будут проводиться священниками при участии необходимого числа сотрудников и волонтеров. При этом в обязательном порядке должны соблюдаться противоэпидемические меры.

Митрополит Ювеналий попросил верующих отнестись к этому решению с пониманием, а также призвал исполнять предписания врачей.

«Священнослужители будут ежедневно возносить свои горячие молитвы об Отечестве нашем, о всех православных христианах, о каждом из вас. Желаю вам терпения, любви, смирения, здоровья и Божия благословения», - заключил митрополит Ювеналий.

За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 495 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в регионе выявили 1855 случаев инфицирования Covid 19. С начала распространения патогена в Московской области вылечили 75 зараженных человек, число погибших пациентов с коронавирусом составляет 19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.