РИАМО - 13 апр. Оператор связи «МегаФон» открыл своим абонентам безлимитный доступ к ключевым и популярным ресурсам, чтобы они могли пользоваться ими, не расходуя трафик, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Подключив опцию, можно безлимитно пользоваться сервисами, особенно востребованными сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, – мессенджерами, электронной почтой, сервисами доставки еды, образовательными порталами и информационными ресурсами», - говорится в сообщении.

В рамках опции весь трафик на эти ресурсы оператором связи тарифицироваться не будет. Так, безлимитный доступ абоненты «МегаФона» получили к популярным мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype.

Доступны сервисы почты Gmail, «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru».

Кроме того, тарифицироваться не будет трафик с сервисов доставки еды Delivery Club, «Яндекс.Еда»,«Сбермаркет», а также порталов «Аптека.ру», «Все аптеки», «Здравсити», а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

Также «МегаФон» открыл безлимитный доступ к образовательным площадкам, среди которых ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng.

Абоненты оператора также получили безлимитный доступ к сервисам «МегаФон ТВ», «МегаФон Книги» и «МегаФон Пресса».

«Самые популярные пакеты фильмов и сериалов, в том числе детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий сейчас доступны всем бесплатно», - говорится в сообщении.

Опцию безлимитного доступа абоненты смогут самостоятельно подключить в приложении «МегаФона» или на странице акции (http://www.megafon.ru/go/stay_home). Там же можно найти полный список доступных ресурсов. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года.