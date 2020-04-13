РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Рабочие «Подольского комбината благоустройства» приступили к покраске скамеек и опор освещения на улицах округа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Бригады МБУ «Подольский комбинат благоустройства» продолжают весенние работы. В понедельник на всех закрепленных за учреждением территориях ведется покраска малых архитектурных форм (скамейки, парковые диваны, оборудование площадок, внутридворовые секции забора, опоры освещения)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, ведется покраска бордюрного камня и секций забора вдоль проезжих частей.