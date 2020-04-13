РИАМО - 13 апр. Специальные разрешения для проезда крупногабаритного и тяжеловесного транспорта по региональным дорогам Подмосковья будут выдавать временно в «Мосавтодоре» по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за приостановки приема жителей до 30 апреля в МФЦ, получить пропуск крупногабаритному транспорту можно будет в «Мосавтодоре».

«Для получения разрешения необходимо заполнить электронную форму заявления на региональном портале государственных услуг. Готовое разрешение можно получить в «Мосавтодоре» по предварительной записи по телефону 8 (495) 287-87-59. Время работы и адрес учреждения можно узнать на сайте», —говорится в сообщении.

Чтобы передвигаться на транспорте по Москве и Подмосковью с 15 апреля, необходимо получить цифровой пропуск на сайте госусулуг или на портале правительства Москвы. Между Подмосковьем и столицей действует единый пропуск.

Для предотвращения распространения коронавируса в Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае необходимости.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло 1 855. В России за весь период зафиксировано 18 328 случаев.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.