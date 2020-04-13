РИАМО - 13 апр. Штрафы за недостоверные цифровые пропуска на передвижение по городу могут составить от 1 тысячи до 40 тысяч рублей в Москве, сообщил в понедельник руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.



«Если выявится нарушение (с цифровым пропуском – ред.), то человек будет соответствующим образом наказан. <…> Пропуск будет заблокирован, а к нему будут предприняты меры в соответствии с указом мэра и КоАПом городским. От тысячи до 40 тысяч рублей (может составить штраф – ред.), там в зависимости уже от составов и повторов и так далее, этим у нас занимаются соответствующие уполномоченные органы», - сказал Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



Он напомнил, что система оформления пропуска носит заявительный характер. Они выписываются сразу, но при этом заявки подвергнутся автоматизированной и дополнительной проверке.



Цифровые пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля. На сегодняшний день в столице введен режим самоизоляции, гражданам нельзя выходить на улицу без веских причин.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.