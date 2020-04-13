РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Подмосковному Подольску передадут более 75 гектаров земли из федеральной собственности для многодетных семей округа, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«75,6 гектаров земли в городском округе Подольск передаются из федеральной в муниципальную собственность для обеспечения земельными участками многодетных семей округа. Это стало возможным благодаря ходатайству губернатора Московской области в правительство РФ и активному содействию АО «ДОМ.РФ», которые приняли решение в пользу многодетных семей», - говорится в сообщении.

Подольск – один из округов, в котором наибольшее количество многодетных семей и мало земли. Министерством имущественных отношений области и администрацией округа используются все возможности для обеспечения семей, стоящих на очереди.

«В настоящее время передача земли в муниципалитет завершается, и после оформления земельных участков они будут переданы семьям», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Передаваемые массивы позволят обеспечить участками порядка 500 многодетных семей округа.